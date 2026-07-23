سلطان النيادي يحضر ختام أسبوع العين للشباب 2026

العين في 23 يوليو /وام/ حضرمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب حفل ختام فعاليات النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب 2026، الذي نظمه مجلس العين للشباب في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، الذي يحتضن أول مساحة شبابية في مدينة العين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

شهدت النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب تنفيذ 41 برنامجاً ومبادرة بالتعاون مع 26 جهة داعمة، بإجمالي 834 ساعة عمل، فيما استفاد من البرامج أكثر من 903 مشاركين، وسجلت منصة Beanz نحو 1800 مستخدم، بما يعكس اتساع المشاركة الشبابية ومستوى التفاعل مع فعاليات الأسبوع.

عكست هذه المؤشرات نجاح أسبوع العين للشباب في ترسيخ مكانته منصة سنوية لتمكين الشباب، وإبراز طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، من خلال برامج نوعية وورش عمل وجلسات حوارية ومبادرات مجتمعية ركزت على تنمية المهارات واستشراف المستقبل إلى جانب اتساع نطاق الشراكات المؤسسية بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية في دعم المبادرات الشبابية وتمكين الكفاءات الوطنية.

وقام معاليه بجولة بمعرض المشاريع الشبابية ومعرض الصور المصاحب، واستمع إلى شرح من المشاركين حول أبرز مشاريع رواد الأعمال الشباب، التي تنوعت لتشمل قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والعطور، إلى جانب عدد من المشاريع الابتكارية التي تعكس إبداعات الشباب وطموحاتهم.

واشتملت أجندة الأسبوع، التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، على برامج وفعاليات تناولت محاور الأسرة والقيم الإماراتية والذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل والريادة في السياحة والاقتصاد وأسهمت في بلورة مبادرات شبابية تدعم الأولويات الوطنية وتعزز التنمية المستدامة.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح فعاليات أسبوع العين للشباب، ودورهم في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب واستثمار قدراتهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل.

وأكد سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، في كلمته خلال الحفل، أن أسبوع العين للشباب شكّل منصة فاعلة لترجمة أفكار الشباب إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بانتهاء الفعاليات، وإنما بما يواصل الشباب تحقيقه بعدها من إنجازات تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وقال إن ما شهده الأسبوع من نقاشات نوعية، وتبادل للخبرات، وإطلاق مبادرات شبابية، يجسد روح الشباب الإماراتي وقدرته على الابتكار وصناعة المستقبل، مؤكداً أن مدينة العين قدمت نموذجاً يجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية واستشراف المستقبل من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والتعلم وبناء الشراكات.

وأضاف أن المؤسسة الاتحادية للشباب تنظر إلى هذه المبادرات بوصفها تجسيداً عملياً لمستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، عبر تنمية المهارات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل دولة الإمارات.

وثمن جهود مجلس العين للشباب وجميع الشركاء والمتطوعين والجهات الداعمة، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في نجاح النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب، وعزز مكانته منصة وطنية لتمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم.

من جانبه، أكد ناصر محمد البلوشي، نائب رئيس مجلس العين للشباب، أن النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب، التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، حققت أهدافها في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة متنوعة من البرامج وورش العمل والجلسات الحوارية والمعارض التفاعلية.

وقال إن الأسبوع شهد تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها برنامج “سفراء زود” الذي نظمه مجلس العين للشباب بالتعاون مع المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية" زود"، وأسفر عن تخريج 17 سفيراً لنشر الوعي والثقافة المالية في المجتمع، إلى جانب برنامج “كتابة وإدارة الحوار” الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب ومجلس العين للشباب، واختُتم بتخريج نخبة من الشباب في هذا المجال.

وأضاف أن الحفل الختامي شهد إطلاق مبادرة “ونعم”، الهادفة إلى تسليط الضوء على الشباب أصحاب الأثر المجتمعي في مدينة العين، وتكريم أربعة نماذج شبابية متميزة، من بينهم طلبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة تم اختيار مشروعهم من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، إضافة إلى تكريم حمدان خديم الدرعي تقديراً لمبادرته في تنظيم هاكاثون ركز على إبراز مواهب الشباب في منطقة القوع.

وأشار البلوشي إلى أن أسبوع العين للشباب كان حافلاً بالإنجازات والأنشطة النوعية التي عكست حجم الشراكة بين مختلف الجهات، وأسهمت في توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار وتمكين الشباب، معرباً عن تطلعه إلى البناء على نجاح هذه النسخة وتقديم نسخة ثالثة أكثر تميزاً خلال العام المقبل.

من جانبها، أكدت موزة الكعبي، إحدى خريجات برنامج “سفراء زود”، أن مشاركتها في البرنامج مثلت تجربة ثرية على المستويين الشخصي والمهني، وأسهمت في تزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم ورش الثقافة المالية بأسلوب مبسط ومؤثر لمختلف فئات المجتمع.

وقالت إن تخرجها ضمن فعاليات ختام أسبوع العين للشباب يمثل محطة مهمة لمواصلة نشر الوعي بالثقافة المالية، مثمنةً مبادرة “زود” ومجلس العين للشباب إتاحة هذه الفرصة التي أسهمت في تطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من أداء دور فاعل في تعزيز الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، معربةً عن تطلعها إلى أن تكون هذه التجربة بداية لمزيد من المبادرات التي ترسخ ثقافة مالية أكثر وعياً واستدامة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المالية السليمة.