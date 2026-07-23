أبوظبي في 23 يوليو / وام/ بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت جاهزيتها لإصدار بطاقات "جيوَن"، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات التي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،11 مؤسسة على أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة على مراحل.

تهدف "جيوَن" إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، وتقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.

تضم المؤسسات المالية التي أعلنت جاهزيتها لإصدار بطاقات "جيوَن" بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك برودا، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وسيتي بنك، والأنصاري للصرافة، وبوتيم للمال.

وتشمل فئات بطاقات "جيوَن" بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الائتمان، التي ستتوفر قريباً.

وتتميز البطاقات بسرعة وسهولة الدفع، وأعلى معايير الأمان، والقبول الواسع محلياً ودولياً، ودعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية استخدامها محلياً ودولياً، إلى جانب مزايا وعروض حصرية.

تتيح بطاقات “جيوَن” السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية الدفع في الفترة القادمة عبر المحافظ الرقمية، بما يشمل Apple Pay, Google Pay, samsung Pay.

وتوفر البطاقات مجموعة من المزايا، تشمل الدخول إلى صالات المطارات عبر Priority Pass، وتأمين السفر، وحماية المشتريات، وعضوية Jaywan Entertainer، وخصومات Careem+، وعروض Reel Cinemas، ومزايا لدى شركات الطيران.

وتقدم "جيوَن" عروضاً لدى أكثر من 150 متجراً ومزود خدمة في دولة الإمارات، تشمل قطاعات السفر، والفنادق، والتسوق، والترفيه، والصحة، والمطاعم.

وفي إطار استخدامها خارج الدولة، تتمتع بطاقات "جيوَن" بقبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.

وتعتمد المنظومة على أحدث تقنيات الأمان، تشمل شريحة EMV، والدفع اللاتلامسي، والرقم السري، وتقنية 3D Secure.