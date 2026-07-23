جامعة الفجيرة تشارك في فعالية حول الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي

الفجيرة في 23 يوليو/ وام/ شاركت جامعة الفجيرة في الورشة التعريفية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 الخاص بالإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك بحضورالدكتور محمد الشامي نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومديري الإدارات والمسؤولين في الجامعة.

تطرقت الفعالية إلى أحكام القرار، وآليات تطبيق الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويرسخ معايير الجودة والامتثال، ويدعم استدامة مؤسسات التعليم العالي وفق أفضل الممارسات الوطنية.

وتناولت آليات التنفيذ والإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي بشأن متطلبات الإطار الجديد.

تأتي مشاركة جامعة الفجيرة في إطار الحرص على مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية في قطاع التعليم العالي، وتعزيز جاهزيتها لتطبيق المتطلبات الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في العملية التعليمية، انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية ومستدامة.