باريس في 23 يوليو / وام / شارك وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل بفعاليات مؤتمر أمن الطرق العالمي WCTR 2026، الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أحدث الممارسات والبحوث العلمية في مجالات النقل والسلامة المرورية.

تأتي المشاركة انسجامًا مع توجهات شرطة أبوظبي نحو مواكبة التطورات العالمية في مجالات النقل الذكي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

اطلع الوفد، خلال المؤتمر، على عدة أوراق علمية ومنشورات وعروض بحثية إلى جانب أحدث الدراسات المرتبطة بالسلامة المرورية في قطاع النقل والمرور، وأبرز الحلول المبتكرة القائمة على الأدلة العلمية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المستقبلية، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات المتخصصة على المستوى الدولي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية فرصة مهمة للاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، وبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ويسهم في تطوير منظومة النقل والسلامة المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية .