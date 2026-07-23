طقس الغد صحو بوجه عام رطب ليلا مع ظهور سحب منخفضة شرقاً

أبوظبي في 23 يوليو /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني 58:20 والجزرالأول عند الساعة 12:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 07:45 والمد الثاني 16:48 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والجزر الثاني عند الساعة 00:42

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 30 70 20

دبي 41 31 70 20

الشارقة 42 29 70 20

عجمان 40 31 65 25

أم القيوين 41 29 70 25

رأس الخيمة 43 31 75 25

الفجيرة 39 32 85 40

العـين 45 30 55 15

ليوا 48 33 60 10

الرويس 46 31 70 25

السلع 47 32 70 20

دلـمـا 42 33 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 85 40

أبو موسى 38 34 85 40