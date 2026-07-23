أبوظبي في 23 يوليو/وام/ حققت فعاليات مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة "الرياضة والحيوية" ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 الذي يتواصل بالوثبة حتى أغسطس المقبل، معدلات مشاركة متزايدة، مع إقبال لافت من الأطفال والناشئة على البرامج الرياضية المتنوعة.

وسجلت الفعاليات 5.250 مشاركا ومشاركة خلال الأسبوع الأول، ثم 8.800 في الأسبوع الثاني، ليصل الإجمالي خلالهما إلى 13.050 مشارك ومشاركة.

وأظهرت الإحصاءات أن الفئة العمرية من 6 إلى 9 أعوام سجلت أعلى نسبة مشاركة بإجمالي 8.100 مشارك ومشاركة، تلتها الفئة العمرية من 10 إلى 14 عاما بإجمالي 4.100 ، بينما بلغ عدد المتواجدين في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما 1.850 مشاركاً ومشاركة، ما يعكس الإقبال الكبير من مختلف المراحل العمرية على الأنشطة الرياضية المقدمة.

وتضم مدينة الرياضة والحيوية باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية، تشمل الشطرنج، وألعاب المضرب، والرماية الإلكترونية، والقوس والسهم، وكرة القدم، والجودو، والجوجيتسو، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وحصص اليوغا للسيدات، والألعاب الشتوية، بما يوفر تجربة رياضية متكاملة تلبي اهتمامات مختلف أفراد المجتمع.

وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن الزيادة الملحوظة والمتنامية في أعداد المشاركين خلال الأسبوع الثاني، تؤكد نجاح البرامج والأنشطة الرياضية التي يقدمها المجلس، وحرص أولياء الأمور على إتاحة الفرصة لأبنائهم للاستفادة من هذه الفعاليات النوعية، التي تجمع بين الرياضة والترفيه وتنمية المهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

وأضاف المهيري أن المجلس يواصل العمل مع الشركاء والأندية المتواجدة لتقديم برامج رياضية متنوعة تسهم في تعزيز ثقافة النشاط البدني، واكتشاف المواهب، وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، بما ينسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.