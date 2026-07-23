أبوظبي في 23 يوليو/وام/ حققت شركة "ألف للتعليم" ومقرها دولة الإمارات إنجازاً عالمياً بتصدرها شركات تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحصولها على المرتبة الـ13 عالمياً ضمن قائمة مجلة "تايم" لأفضل شركات تكنولوجيا التعليم في العالم لعام 2026 الصادرة بالتعاون مع "ستاتيستا".

استند التصنيف إلى تقييم أكثر من 6500 شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم حول العالم، وفق معايير شملت الأداء المالي والأثر في القطاع، فيما ضمت القائمة النهائية 500 شركة رائدة في مجال الابتكار التعليمي.

وقال جيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم" إن هذا الإنجاز يعكس ثقة العملاء والشركاء ويؤكد التزام الشركة بتطوير حلول تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تمكين المعلمين وتوفير تجارب تعلم مخصصة للطلبة.

تدعم "ألف للتعليم" نحو مليوني طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة حول العالم من خلال منظومة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفر مسارات تعلم مخصصة وتحليلات فورية تساعد المعلمين على متابعة أداء الطلبة وتحسين مخرجات التعلم.

يؤكد هذا الإنجاز مكانة "ألف للتعليم" كشركة إماراتية رائدة عالمياً ودورها في دعم رؤية الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.