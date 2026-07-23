مكتبة محمد بن راشد تختتم "نمرح بالعربية" بمشاركة 130 طفلاً

دبي في 23 يوليو/وام/ اختتمت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع مركز“نحكي عربي” فعاليات برنامج “نمرح بالعربية” بمشاركة 130 طفلاً من مختلف الجنسيات ضمن برنامجها الصيفي المخصص للأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة باللغة العربية وتنمية مهاراتهم اللغوية بأساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة.

شارك في البرنامج أطفال من غير الناطقين باللغة العربية إلى جانب أطفال عرب سعوا إلى تطوير مهاراتهم في التحدث والتواصل بثقة من خلال ورش تفاعلية وألعاب لغوية وحركية وسرد القصص وتمارين للمحادثة اعتمدت على التعلم باللعب في بيئة تعليمية محفزة.

وأكد الدكتور محمد المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن البرنامج يجسد حرص المكتبة على ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الناشئة عبر مبادرات تعليمية مبتكرة تعزز استخدامها في الحياة اليومية.

وشهد البرنامج تفاعلاً واسعاً من الأطفال وأولياء الأمور الذين أشادوا بالتجربة التعليمية وما وفرته من بيئة ممتعة أسهمت في تنمية المهارات اللغوية وتعزيز الثقة بالنفس وترسيخ ارتباط الأطفال باللغة العربية.