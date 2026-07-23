دبي في 23 يوليو / وام / نظّم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، اليوم فعالية «مولاثون قمة الإعلام العربي» في دبي مول، بمشاركة أكثر من 350 من الإعلاميين، وممثلي المؤسسات والوسائل الإعلامية، وصنّاع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الاستعداد لانطلاق قمة الإعلام العربي 2026، والتعريف بأهدافها، وتشجيع المهتمين بمستقبل الإعلام على التسجيل والمشاركة.

انطلقت الفعالية، ضمن مبادرة «دبي مولاثون»، تحت شعار «الإعلام العربي يتحرك نحو القمة»، في دلالة رمزية على اقتراب موعد عقد الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة العربية، بأسلوب غير تقليدي وضمن أجواء تفاعلية جمعت بين النشاط البدني والتواصل المهني، وأسهمت في إحداث مزيد من التقارب بين الإعلاميين على المستوى الإنساني، بعيداً عن الأجواء المهنية الرسمية، حيث مثل المولاثون فرصة للقاء والتعارف فيما بينهم قبيل القمة المقرر انعقادها شهر سبتمبر المقبل.

وثمّن سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ما يقوم به نادي دبي للصحافة من جهود تعكس مكانة دبي الرائدة ودورها في دفع مسيرة تطوير الإعلام العربي، مؤكداً اعتزازه بتعاون المجلس مع النادي في تنظيم هذه الفعالية، وتقديره لقمة الإعلام العربي وما كرّسته من إرث مهم امتد على مدار أكثر من 24 عاماً من الحوار المهني المتخصص رفيع المستوى.

وقال سعادته: "فعالية مولاثون قمة الإعلام العربي نتاج فكرة مبتكرة تجسّد أثر الرياضة كوسيلة لتعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الإعلاميون وصنّاع المحتوى.. وتعكس الفعالية نهج دبي في ابتكار مبادرات نوعية تجمع بين النشاط البدني والتواصل البنّاء، وتدعم تفاعلا إيجابيا يسهم في تحقيق أهداف حدث إعلامي كبير ترك أثره الواضح على شكل ومضمون الإعلام العربي."

وأضاف سعادته: "دبي مولاثون" منصة مجتمعية مبتكرة تشجّع على تبنّي النشاط البدني وجعله جزءاً من نمط الحياة اليومية، وتتيح في الوقت ذاته مساحة للتواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات.. كما أن تنظيم فعاليات نوعية ضمن هذه المبادرة، بمشاركة مؤسسات وقطاعات متنوعة، يعزز رسالتها في جعل الرياضة أسلوب حياة، ويوسّع نطاق أثرها المجتمعي، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز جودة الحياة."

بدورها، وجّهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الشكر لمجلس دبي الرياضي لتعاونه النموذجي في تنظيم هذه الفعالية، مشيرةً إلى أن "قمة الإعلام العربي" تواصل رسالتها خلال دورتها المقبلة منصة استراتيجية تجمع نخبة من صُنّاع القرار ورموز الفكر، والقيادات الإعلامية والمؤسسات وصُنّاع المحتوى، في حوار هدفه تحديد أولويات القطاع، واستشراف التحولات التي تعيد تشكيل مستقبله، وبناء شراكات تدعم قدرته على التطور والتأثير.

وقالت: "فكرة المولاثون استلهمناها من أسلوب دبي في تبني نهج التنافسية والتميز، والسعي الدائم للفوز وهي قيم أصيلة في قمة الإعلام العربي التي سعت منذ انطلاق أحد أهم مكوناتها وهو منتدى الإعلام العربي قبل أكثر من 24 عاماً، أن تكون قوة دفع محركة في اتجاه التطوير ورفع القدرات التنافسية للإعلام في عالمنا العربي.. الفعالية جمعت المشاركين في تجربة بسيطة وحيوية تعبّر عن الاستعداد والانطلاق، وأسهمت في تعزيز الزخم الإعلامي والرقمي السابق لانعقاد الحدث الذي يترقبه جميع المعنيين بقطاع الإعلام والمهتمين بمستقبله".

وجاءت الفعالية في إطار حرص نادي دبي للصحافة على تهيئة المجتمع الإعلامي للنسخة الجديدة من قمة الإعلام العربي، من خلال نشاط رمزي يشير إلى تسارع جهود الإعداد للقمة واقتراب موعد انعقادها، وتحفيز المجتمع الإعلامي على أن يكون مستعداً للمشاركة بأفكار ورؤى تسرّع من وتيرة تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته، كما أنها جاءت انطلاقا من حرص النادي على تعزيز التواصل بين مختلف أطراف القطاع، وترسيخ بيئة قائمة على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم بناء منظومة إعلامية أكثر ترابطاً وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.

من جانبهم، أعرب المشاركون في المولاثون عن تقديرهم لجهود نادي دبي للصحافة وما يقدمه من مبادرات تخدم الإعلام العربي وتسهم في تحفيز القائمين عليه نحو مزيد من التواصل الإيجابي الفعّال بهدف النهوض بالقطاع والارتقاء بجودة مخرجاته.

ودعا نادي دبي للصحافة في ختام الفعالية الإعلاميين وصنّاع المحتوى والعاملين في المؤسسات الإعلامية إلى التسجيل في قمة الإعلام العربي 2026 عبر الرابط: https://ams2026.evsreg.com ، للمشاركة في حوار موسّع وشامل حول الفرص والتحديات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الإعلام في العالم العربي.