غزة في 23 يوليو/وام/ نظّمت عملية الفارس الشهم (3) حفلاً تكريمياً لـ 600 طفل من حفظة القرآن الكريم في قطاع غزة، احتفاءً بجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والدينية، وذلك ضمن برامجها الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

شارك في الحفل آلاف الأهالي وعدد من المؤسسات القرآنية والمجتمعية، من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وجمعية اقرأ، ودار القرآن الكريم، ودار الإتقان، وجمعية الشابات المسلمات، وأكاديمية الصفا، وجمعية الصحابة.

تضمّن الحفل عدداً من الفقرات شملت تلاواتٍ عطرة من القرآن الكريم، وفقراتٍ من المديح النبوي، إلى جانب تكريم الأطفال المتميزين وحفظة القرآن الكريم، وسط أجواءٍ سادتها مشاعر الفرح والاعتزاز بما حققه الأطفال من إنجازٍ يعكس إرادتهم وتمسكهم بقيمهم.

اختُتم الحفل بتقديم هدايا ومنحٍ مالية للأطفال المكرّمين، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله، ضمن جهود عملية الفارس الشهم (3) لدعم المبادرات التي تعزز الأمل وترعى الأجيال الناشئة في قطاع غزة.