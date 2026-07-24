ميامي في 24 يوليو/وام/ وصل الإعصار "بيرثا" إلى اليابسة للمرة الثانية قرب الحدود بين ولايتي تكساس ولويزيانا في الولايات المتحدة.

وذكر مركز الأعاصير الأمريكي أن إعصار "بيرثا" ، يتوقع أن يضعف بسرعة بعد وصول مركزه إلى اليابسة على بعد نحو 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة جالفستون بولاية تكساس.

وأوضح خبراء الأرصاد أن من المحتمل حدوث هبات عاصفة على طول أجزاء من الساحل، إلى جانب فيضانات مفاجئة محدودة، و من المتوقع أن يفقد الإعصار قوته بسرعة فوق اليابسة.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو أضرار كبيرة منذ تشكل إعصار بيرثا يوم ،الاثنين الماضي، في خليج المكسيك جنوب ولاية فلوريدا.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة للمرة الأولى ، يوم الأربعاء، أثناء مروره بمحاذاة ساحل ولاية لويزيانا جنوب غربي مدينة نيو أورلينز.

-خلا-