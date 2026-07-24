تراجع أسعار الذهب بأكثر من 2%

عواصم في 24 يوليو /وام/ انخفضت أسعار الذهب ‌،يوم الخميس،بأكثر من اثنين بالمئة متراجعة عن أعلى ‌مستوى لها في أسبوعين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4041.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 2.6% إلى 4043.50 دولالر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 57.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 3.1% إلى 1593.17 دولار وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1255 دولار.

-خلا-