ليبيريا تضبط أربعة أطنان من الكوكايين بقيمة 317 مليون دولار

مونروفيا في 24 يوليو /وام/ أعلنت السلطات في ليبيريا عن ضبط ما يقرب من أربعة أطنان من الكوكايين تبلغ قيمتها 317 مليون دولار، في عملية كبرى لمكافحة المخدرات شملت اعتقال اثنين من الأجانب.

ونشرت الشرطة الوطنية صورا لشاحنة كبيرة مكشوفة الصندوق تنقل ما بدا أنه أكياس من المخدرات أو أدلة أخرى بعد مداهمة موقع على الطريق المؤدي إلى مطار "روبرتس" الدولي ، الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً من العاصمة مونروفيا.

وذكر بيان مشترك للنائب العام ووزير العدل أن العملية كشفت شبكة منظمة ومتطورة ومعقدة وممولة جيدا لتهريب المخدرات، ربما كانت تنشط في ليبيريا منذ أكثر من ست سنوات.

وأضاف البيان أن المحققين عثروا على "نحو 3971 كيلوغراما من ألواح يشتبه في احتوائها على الكوكايين، وتُقدر قيمتها في السوق بنحو 317.7 مليون دولار أميركي.

-خلا-