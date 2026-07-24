الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً

واشنطن في 24 يوليو /وام/ فرضت الولايات المتحدة، رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجارياً بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعرفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها اليوم.

وتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ، اليوم، بين 10% و12.5%، وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير "تفرض الولايات المتحدة منذ نحو قرن حظرا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".

وبموجب القرار الصادر أمس ، تخضع الاقتصادات التي طبقت حظرا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو هي التزمت بذلك، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وبينها كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة. أما دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى فقد أدرجت في خانة الدول التي تفرض عليها الرسوم الأعلى البالغة 12.5%.

-خلا-