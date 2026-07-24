كوريا تمدد تخفيضات ضريبة الوقود حتى نهاية سبتمبر

سيؤول في 24 يوليو /وام/ أعلنت وزارة المالية في جمهورية كوريا، اليوم، تمديد العمل بتخفيضات ضرائب الوقود حتى نهاية سبتمبر المقبل، في ظل تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.

وبموجب القرار، ستظل التخفيضات الضريبية الحالية، البالغة 15% على البنزين و25% على الديزل وغاز البيوتان، سارية حتى 30 سبتمبر، بعدما كان من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وفقًا لوزارة المالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة قولها إن القرار من المتوقع أن يخفف أعباء تكاليف الطاقة على المواطنين، من خلال الحد من ارتفاع أسعار الديزل المستخدم في قطاع الخدمات اللوجستية، وغاز البيوتان المستخدم في الشاحنات الصغيرة.

-خلا-