أستانا في 24 يوليو /وام/ أعلنت كازاخستان ،أنها خفضت إنتاجها من ​النفط بعد أن أجبرت هجمات بطائرات ‌مسيرة ، محطتها الرئيسية للتصدير والمطلة على البحر الأسود على الإغلاق، ​في حين أفاد أحد مصدر بأن ​أكبر حقولها خفض الإنتاج بأكثر من ⁠النصف.

ويزيد تعطل هذا المسار، الذي يمر ​عبره نحو اثنين بالمئة من الإمدادات اليومية ​العالمية من النفط الخام، من الضغوط على سوق النفط التي تعاني بالفعل جراء إغلاق مضيق ​هرمز .

وقالت وزارة الطاقة الكازاخستانية إن شركات النفط ‌خفضت ⁠الإنتاج بسبب قيود التصدير، مشيرة إلى أن عمليات التحميل عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين عُلقت لدواعي السلامة.

-خلا-