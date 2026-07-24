أستانا في 24 يوليو /وام/ أعلنت كازاخستان ،أنها خفضت إنتاجها من النفط بعد أن أجبرت هجمات بطائرات مسيرة ، محطتها الرئيسية للتصدير والمطلة على البحر الأسود على الإغلاق، في حين أفاد أحد مصدر بأن أكبر حقولها خفض الإنتاج بأكثر من النصف.
ويزيد تعطل هذا المسار، الذي يمر عبره نحو اثنين بالمئة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام، من الضغوط على سوق النفط التي تعاني بالفعل جراء إغلاق مضيق هرمز .
وقالت وزارة الطاقة الكازاخستانية إن شركات النفط خفضت الإنتاج بسبب قيود التصدير، مشيرة إلى أن عمليات التحميل عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين عُلقت لدواعي السلامة.
-خلا-