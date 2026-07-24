44.9 مليون درهم صافي أرباح "إيزي ليس"خلال النصف الأول

أبوظبي في 24 يوليو/ وام/ أعلنت شركة "إيزي ليس" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 38.2% على أساس سنوي في صافي الأرباح ليصل إلى 44.9 مليون درهم، ونمواً بنسبة 14.8% في الإيرادات لتصل إلى 398.4 مليون درهم.

وارتفع الربح الإجمالي 28.2% على أساس سنوي إلى 112.4 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 33.8% لتبلغ 58 مليون درهم، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والمساهمات الأولية لعمليات نقل الركاب المرتبطة بقطارات الاتحاد.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38.9% على أساس سنوي لتصل إلى 115.4 مليون درهم، مدعومةً بارتفاع معدلات استخدام الأصول، واستمرار توسع الأسطول، وتحسن الكفاءة التشغيلية في مختلف أعمال المجموعة.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس"، إن الأداء خلال النصف الأول يعكس قوة "إيزي ليس" بصفتها منصة متكاملة تجمع بين حلول التنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المساندة.

وأطلقت الشركة خلال النصف الأول شركة "يونايتد ترانس" خدمات نقل الركاب للميل الأول والأخير، دعماً لشبكة قطارات الاتحاد الوطنية.

وشمل المشروع تشغيل أسطول مصمم خصيصاً للشبكة، بحيث يتكامل مع جداول مواعيد القطارات من خلال تقنيات متقدمة للاتصال والقياس عن بُعد، ما يوفر رحلات ربط سلسة بين الوجهات الرئيسية في أبوظبي ومحطة القطارات في مدينة محمد بن زايد.

وتجاوز إجمالي أسطول المجموعة 50 ألف مركبة وأصل للتنقل خلال النصف الأول من العام، ما أسهم في تلبية الطلب عبر أنشطة التنقل والخدمات اللوجستية التابعة للمجموعة، مع الحفاظ على معدلات استخدام قوية.

وعززت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية حلولها المتكاملة من خلال التوسع في مجالات التخزين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للساحات التشغيلية، وخدمات النقل البري، ما ساعد على تلبية الطلب المتزايد من العملاء وتحسين الربحية.