دبي في 24 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، توفير فرص المشاركة والتأهيل لمنتخبات المراحل السنية في الموسم المقبل، من خلال المعسكرات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية، وتبني مبادرات تطويرية للمحافظة على المكتسبات المحققة، واستقطاب الكفاءات الفنية التدريبية المميزة.

جاء ذلك بمناسبة استقبال بعثة منتخب الناشئين والشباب التي عادت إلى الدولة أمس من العاصمة الأردنية عمّان بعد المشاركة في البطولتين الآسيوية والعربية، والتي توّجت بحصد 11 ميدالية عربيا، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، بحضور محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الرياضية الفردية بنادي الشارقة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن إنجاز البطولة العربية والتطور المستمر في المستويات الفنية للمنتخبات الوطنية، يعد تتويجا للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، ومتابعة اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، والتعاون مع المجالس الرياضية والأندية، بما يسهم في الارتقاء بقدرات أبطال الإمارات في البطولات الخارجية.

وأضاف أن الاتحاد حريص على ترجمة إستراتيجيته المعلنة في تأسس قاعدة صلبة من الأبطال في قطاع المراحل العمرية، والاستثمار في إمكانات اللاعبين واللاعبات، وتمكينهم من المهارات والقدرات التي تمهد الطريق للوصول إلى الإنجازات باسم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، وتكريم الأبطال على الإنجازات في البطولات.