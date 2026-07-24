اعتماد رياضات الجوجيتسو والجودو والتايكواندو والمصارعة في "صيف الإمارات" بالفجيرة

الفجيرة في 24 يوليو/ وام/ أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية، اعتماد الإجراءات الفنية والتنظيمية للإشراف على 4 رياضات هي التايكواندو، والجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، ضمن فعاليات مهرجان "صيف الإمارات"، خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس المقبل في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وأكد النادي، في بيان له، أن المهرجان، الذي تنظمه وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، تحت شعار "صيفنا طاقة وطن"، يعد منصة صيفية متكاملة، لتنمية مهارات الطلبة والناشئة، وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، والتوعية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.

من جانبه قال سعادة نادر أبو الشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن النادي يضطلع بمسؤولية الإشراف الفني وتقديم البرامج التدريبية لرياضات التايكواندو، والجودو، والجوجيتسو، والمصارعة بمشاركة متوقعة تتجاوز 500 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى الحصص التدريبية، وتعريف المشاركين بأساسيات هذه الرياضات، بإشراف مدربين محترفين، في إطار دوره الملموس في تجسيد قيم المسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن النادي يكرّس جهوده لدعم نجاح الفعاليات، نظرا لأهميتها النوعية في اكتشاف المواهب الواعدة واستقطابها، ودورها المحوري في نشر الوعي الرياضي، وتعزيز ممارسة الرياضة في إمارة الفجيرة، لتأسيس أجيال تتمتع بالصحة واللياقة ومقومات التميز الرياضي، معربا عن تقديره لمبادرة وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع بتبني برامج إستراتيجية لخدمة المجتمع.