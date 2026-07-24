أبوظبي في 24 يوليو/ وام/ احتفظ الأذربيجاني أساف شوباروف بلقب وزن "البانتام"، بعد فوزه أمس بالضربة القاضية في أقل من دقيقة على الأسترالي ريس مكلارين في النسخة الـ 72 من سلسلة " محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، في النزال الذي أقيم على صالة سبيس 42 أرينا في أبوظبي.

وعزز البطل سجله الخالي من الهزائم بـ 11 انتصاراً، محققا لقبه الثاني على التوالي والثالث له في البطولة، بعد فوزه الأول العام الماضي، بينما تخطى التايلندي بيتر دانسيو خصمه العراقي علي طالب بقرار الحكام، في وزن البنتام أيضا بعد نزال مثير.

توج الفائزين، سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، رئيس اللجنة المنظمة.

كما حضر المنافسات سعادة صالح الجزيري، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والبريطاني كريث براون رئيس الإتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والإكوادوري دانيلو كاريرا اللاعب الدولي السابق في كرة القدم.

وشهدت الأمسية إقامة 12 نزالاً، وأسفرت بقية النزالات عن فوز المصري ميسرة محمد على الصيني كون زو، بإجماع الحكام في وزن الذبابة، والجورجية ألين لولادزي على الفرنسية أوشيان سمسون، بالإخضاع في وزن القشة.