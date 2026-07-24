" نوخذة أبوظبي" يستقطب 22 مشاركا من "أصحاب الهمم"

أبوظبي في 24 يوليو/ وام/ شارك 22 من أصحاب الهمم في برنامج "نوخذة أبوظبي"، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس المقبل، على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بهدف ترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي.

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة أصحاب الهمم تمثل قيمة مضافة للبرنامج، وتعكس التزام الأكاديمية بتعزيز مبادئ الشمولية، وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للاستفادة من البرامج الرياضية والتدريبية.

وقال إن "نوخذة أبوظبي"، يتيح الفرصة لأصحاب الهمم لتطوير قدراتهم، واكتساب الخبرات، من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية، والتدريب النظري والعملي في الإبحار الشراعي والمهارات البحرية المختلفة، ضمن بيئة تعليمية ورياضية متكاملة تعزز قدراتهم وتسهم في تنمية مهاراتهم البحرية.