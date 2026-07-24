عجمان في 24 يوليو/ وام/ اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان فعاليات "تحدي الشيف الصغير"، ضمن مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2026" ، وذلك في إيدن كافيه، بإشراف الشيف الإماراتية حنان الدولة، المدرب الدولي المعتمد، في تجربة تعليمية وتفاعلية استهدفت الأطفال من الفئة العمرية (10–14 عاماً)، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالموروث الإماراتي.

وشهد التحدي على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الورش التطبيقية التي أتاحت للمشاركين فرصة تعلم أساسيات الطهي وإعداد الأطباق الإماراتية بلمسات مبتكرة، إلى جانب اكتساب مهارات العمل الجماعي، وتنمية روح الإبداع والابتكار، في أجواء حافلة بالحماس والتفاعل.

ويأتي تنظيم هذا التحدي في إطار جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في تقديم برامج صيفية هادفة تسهم في استثمار أوقات الأطفال خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي، بما ينسجم مع أهداف برنامج "صيفنا سعادة 2026".

واختتمت الفعالية بتكريم الفريق الفائز بالتحدي والمشاركين والمساهمين تقديراً لتميزهم وتفاعلهم طوال أيام التحدي.