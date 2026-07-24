دبي في 24 يوليو/ وام / وقّعت هيئة دبي للطيران المدني وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم تنمية الشراكات الإستراتيجية، ويرسخ الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات إمارة دبي في مجالات الاستدامة البيئية، وأمن وسلامة قطاع الطيران المدني، والابتكار المؤسسي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تأتي هذه المذكرة في إطار التزام الجهتين بدعم رؤية القيادة الرشيدة، وترجمةً للتوجهات الإستراتيجية لإمارة دبي نحو تعزيز الاستدامة والابتكار والتكامل المؤسسي، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي البيئية والمناخية.

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن مذكرة التفاهم مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تجسد التزامنا الراسخ بتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يدعم استدامة قطاع الطيران المدني، انسجاماً مع رؤية دبي المستقبلية وتوجهاتها في بناء منظومة طيران آمنة ومستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة خطوة إستراتيجية نحو تطوير مبادرات نوعية وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الأمن والسلامة وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران.

من جانبه، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: نحرص في الهيئة على بناء منظومة عمل بيئي ترتكز على العلوم والبيانات والتكامل بين القطاعات، وتعكس شراكتنا مع هيئة دبي للطيران المدني هذا الالتزام؛ إذ تتحوّل من خلالها تقنيات التتبع المتقدمة إلى أداةٍ فعّالة للرصد والمراقبة البيئية في إمارة دبي.

وأضاف أنه من خلال تفعيل سبل العمل المشترك، نُرسّخ نموذج التكامل المؤسسي الذي يُترجم رؤية الإمارة في الاستدامة إلى أثرٍ ملموس على أرض الواقع.