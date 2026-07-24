دائرة تنمية المجتمع تطلق مبادرة لتأهيل 80 طفلاً وشاباً في ريادة الأعمال بأبوظبي

أبوظبي في 24 يوليو/ وام / تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة "تنبض بهلها"، خلال الفترة من اليوم 24 يوليو ولغاية 9 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك.

يأتي ذلك لمواصلة رحلة تمكين الأطفال والشباب، عبر توفير منصة مجتمعية تفاعلية تتيح لهم تحويل أفكارهم إلى مشاريع وتجارب عملية تسهم في تنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، ما يسهم في بناء جيل مستقل قادر على الاعتماد على نفسه، ويواصل بدوره مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي.

وتوفر المبادرة فرصة لأكثر من 80 مشاركاً من رواد الأعمال الأطفال والشباب لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور واسع، بما يمنحهم تجربة عملية في إدارة المشاريع والتسويق والتواصل مع العملاء، ويعزز مهاراتهم في ريادة الأعمال والثقافة المالية، ضمن بيئة مجتمعية داعمة للإبداع والابتكار.

وتستقبل "تنبض بهلها" زوارها في قاعة رقم 4، من الساعة الثالثة ظهراً حتى العاشرة مساءً طوال فترة تنظيم الفعالية، حيث تم تقسيم المشاركات على ثلاث مجموعات، بحيث تعرض كل مجموعة مشاريعهم ومنتجاتهم لمدة ستة أيام، بما يتيح الفرصة لعدد أكبر من الأطفال والشباب لخوض هذه التجربة العملية.

وتعتبر المبادرة منصة لتمكين الأطفال والشباب من الفئة العمرية "3–21 عاماً" لاستعراض مشاريعهم الريادية وتنمية مهاراتهم، مع دعم مشاركة المستفيدين من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال والشمولية المجتمعية.

وقالت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إن الدائرة تواصل جهود تمكين مختلف فئات المجتمع، وتوسيع فرص مشاركتهم في المبادرات والبرامج التي تعزز قدراتهم، وتدعم استقلاليتهم، وتتيح لهم الإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعهم وصناعة أثر إيجابي ومستدام.

وأضافت أن فعالية "تنبض بهلها" تجسّد هذا التوجه من خلال الاستثمار في قدرات الأطفال والشباب، وإتاحة مساحة عملية تمكّنهم من اكتشاف إمكاناتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع وتجارب واقعية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وينمي لديهم مهارات الابتكار وريادة الأعمال والتواصل وإدارة الموارد.

وتُنظم المبادرة بالشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، تشمل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ممثلةً بمركز التواجد البلدي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي توفر رخصاً مجانية للمشاركين دعماً لهم في إطلاق مشاريعهم، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة أدنيك التي تستضيف فعاليات صيف أبوظبي الرياضي.

ويأتي هذا التعاون في إطار تكامل الجهود لتعزيز منظومة تمكين الأطفال والشباب، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ التلاحم المجتمعي.