عجمان في 24 يوليو/ وام / أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، أهمية الدور المحوري لإدارة المختبرات المركزية في الدائرة، في حماية الصحة العامة، وتعزيز سلامة المجتمع، والحفاظ على البيئة، من خلال تقديم خدمات مخبرية دقيقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 والأهداف الإستراتيجية للدائرة.

واطلع سعادته خلال زيارة ميدانية للمختبرات المركزية، يرافقه الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، بحضور مكية غلوم مدير إدارة المختبرات المركزية، والكفاءات الفنية العاملة في المختبرات.. على سير العمل ومنظومة الفحوصات والإجراءات المتبعة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وقال سعادته إن المختبرات المركزية تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم منظومة الصحة العامة بالإمارة، لما تقوم به من دور مهم في فحص وتحليل المواد الغذائية والبيئية ومواد البناء وغيرها، بما يسهم في حماية المجتمع، وضمان سلامة المنتجات، ودعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في إمارة عجمان.

كما اطلع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المختبرات، والفحوصات المتخصصة التي تقدمها، مشيدًا بالكفاءات الوطنية والفنية التي تعمل بكفاءة واقتدار، وحرصها المستمر على تطوير الأداء ورفع جودة الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وشدد على أهمية مواصلة تطوير القدرات الفنية وتحديث الأجهزة وتوسيع نطاق الفحوصات المخبرية، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية، ويعزز من جاهزية المختبرات في دعم منظومة الصحة والسلامة والبيئة، وترسيخ مكانة الدائرة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات بلدية متطورة ومستدامة.

من جانبها، أكدت مكية غلوم، أن المختبرات تواصل تطوير خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز كفاءة الكوادر الفنية، بما يضمن تقديم نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في دعم اتخاذ القرار، وتوفير خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين، مثمنةً الدعم المستمر من القيادة العليا للدائرة في تطوير منظومة المختبرات والارتقاء بخدماتها.