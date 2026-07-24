الظفرة في 24 يوليو/ وام / احتفت الدورة الـ 22 من مهرجان ليوا للرطب بتتويج الفائزين في 7 أشواط شملت مسابقات المزرعة النموذجية "محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة"، والمانجو بشوطيه المحلي والمنوع، بالإضافة إلى شوطي نخبة ليوا والظفرة للرطب، وذلك وسط منافسات قوية وإقبال كبير من المزارعين.

وتوج الفائزين، معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، يرافقه سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالهيئة، وبحضور ممثلي الجهات الداعمة والمشاركة والمزارعين والمهتمين والزوار.

وفي مسابقة نخبة الظفرة للرطب، حصد راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر المركز الأول، تلاه عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي في المركز الثاني، وحل ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي في المركز الثالث، حيث خصصت اللجنة لهذه المسابقة 15 جائزة بلغت قيمتها الإجمالية 737 ألف درهم.

وفي مسابقة نخبة ليوا للرطب، نال سيف صياح سالم طماش المنصوري المركز الأول، وحصلت نصيفه سعيد سندي المرر على المركز الثاني، فيما جاء سعيد سالم جابر سعيد المنصوري في المركز الثالث، ضمن مسابقة رُصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 528 ألف درهم.

أما في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث، فقد أسفرت النتائج في فئة المحاضر الشرقية فوز أحمد سلطان عبيد هياي المنصوري بالمركز الأول ، وخليفة محمد فريح هلال القبيسي بالمركز الثاني، وأحمد علي محمد الهاملي بالمركز الثالث.

وشهدت فئة المحاضر الغربية فوز عوض سعيد حمد المزروعي بالمركز الأول من منطقة ادحيج، وطلال عبدالله حمد ناصر المزروعي بالمركز الثاني، وعفراء محمد خلفان الهاملي بالمركز الثالث.

وفي فئة مزارع مدن الظفرة حصل مبارك غانم عتيبة المزروعي على المركز الثاني، وأحمد محمد راشد حفيظ المزروعي المركز الثالث، فيما حجب المركز الأول.

وخصصت اللجنة للمسابقة بكافة فئاتها 15 جائزة بقيمة إجمالية بلغت مليونين و225 ألف درهم، بواقع 750 ألف درهم و5 جوائز لكل فئة.

وفي منافسات مسابقة المانجو المحلي، حقق حسن علي محمد علي المازمي المركز الأول، وجاء مروان سيف راشد اليتيم المزروعي في المركز الثاني، وأحمد محمد محمد علي الرميثي في المركز الثالث، ضمن شوط خصصت له 10 جوائز بقيمة إجمالية بلغت 117 ألف درهم.

وسجلت مسابقة المانجو المنوع فوز هلال محمد هلال بن طراف المنصوري بالمركز الأول، ومنيرة علي خميس النعيمي في المركز الثاني، ثم محمد فاضل سعيد الهاملي في المركز الثالث، وذلك ضمن شوط خصص له 117 ألف درهم موزعة على 10 جوائز.