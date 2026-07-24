الفجيرة في 24 يوليو/ وام / تشارك وزارة الثقافة وحكومة الفجيرة في اطار متابعة ملف ترشيح محمية وادي الوريعة للادراج ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي التابعة لليونيسكو في أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، التي تُعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المختصين في مجالات التراث الطبيعي والثقافي.

وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع نظر لجنة التراث العالمي في ملف ترشيح محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة للإدراج على قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس المكانة البيئية والثقافية للمحمية، وما تتمتع به من تنوع بيولوجي وجيولوجي فريد على المستويين الإقليمي والدولي.