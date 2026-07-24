أم القيوين في 24 يوليو/ وام / نظم مجلس موهوبي أم القيوين، التابع لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ملتقى الأسرة للموهوبين، بالتعاون مع الكلية التطبيقية البريطانية بأم القيوين، تزامناً مع عام الأسرة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز منظومة رعاية الموهوبين، وترسيخ دور الأسرة شريكاً أساسياً في اكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في بناء جيل مبدع قادر على الإسهام في مسيرة التنمية والابتكار.

حضر الملتقى سعادة أحمد الدباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وسعادة منى طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمهندس أحمد الصوفي، عميد الكلية التطبيقية البريطانية، والدكتور عمر المهيري، الأمين العام لمجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وأولياء الأمور والمهتمين بمجال رعاية الموهوبين.

وهدف تنظيم الملتقى إلى تعزيز وعي الأسر بدورها المحوري في اكتشاف مواهب الأبناء ورعايتها، وتوطيد الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية لدعم الموهوبين، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات والبرامج التي تسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتمكين أصحاب المواهب من تنمية قدراتهم وصقل إمكاناتهم.

وشملت فعاليات الملتقى جلسات تعريفية وحوارية تناولت جهود مجلس موهوبي أم القيوين ومبادراته في اكتشاف ورعاية الموهوبين، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بتمكين الأسر من دعم أبنائها، وتعزيز التواصل والتكامل مع المؤسسات المعنية برعاية الموهبة، بما يسهم في تنمية الطاقات الوطنية الواعدة.

وأكد الدكتور إبراهيم سيف بوعصيبه، رئيس مجلس موهوبي أم القيوين، أن الملتقى يجسد حرص المجلس على ترسيخ ثقافة رعاية الموهبة وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأولى في اكتشاف الموهبة وتنميتها، وأن تكامل أدوارها مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية يسهم في إعداد أجيال متميزة تمتلك مقومات الإبداع والابتكار، وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية.

واختتم الملتقى بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يوفر بيئة محفزة للإبداع والتميز، ويسهم في تنمية القدرات الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع.