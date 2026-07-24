"مالية عجمان" تختتم مخيم الحساب الذهني بمشاركة 39 طفلاً ورضا 100%

عجمان في 24 يوليو/ وام / اختتمت دائرة المالية في عجمان فعاليات مخيم تحدي الأباكوس "الحساب الذهني"، أحد برامجها المشاركة في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، بمشاركة 39 طفلاً ويافعاً، في تجربة تعليمية هدفت إلى تنمية مهارات الحساب الذهني، وتعزيز التفكير المنطقي، والارتقاء بقدرات التركيز والتحليل لدى المشاركين، محققا نسبة رضا بلغت 100%.

واعتمد المخيم على منهجية تدريبية حديثة قائمة على التعلم بالتجربة، من خلال التحديات الذهنية، والألعاب التعليمية، والأنشطة الجماعية، وتمارين السرعة والتركيز، بما أسهم في تنمية الذاكرة البصرية، وتعزيز سرعة الاستجابة، وبناء الثقة بالنفس، في بيئة تعليمية محفزة جمعت بين المعرفة والتفاعل وروح المنافسة.

وتضمن البرنامج محاور تدريبية متدرجة بدأت بالتعرف إلى الأباكوس وآلية استخدامه، مروراً بتطبيقات الحساب الذهني وتمارين التركيز والسرعة، وصولاً إلى بطولة ختامية أتاحت للمشاركين تطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج في أجواء تنافسية عززت روح الإنجاز والتحدي.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الدائرة تحرص على تقديم برامج مجتمعية نوعية تسهم في بناء قدرات الأطفال واليافعين، من خلال تجارب تعليمية مبتكرة تجمع بين جودة المحتوى ومتعة التعلم، وتسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار.

وأوضح أن مخيم "تحدي الأباكوس" مثل نموذجاً للبرامج التي تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية القدرات الذهنية للأطفال واليافعين، من خلال أساليب تدريب حديثة تجعل التعلم أكثر تفاعلاً ومتعة، وتسهم في بناء مهارات عملية تعزز التفكير المنطقي والتركيز والثقة بالنفس، وتمنح المشاركين أدوات يمكنهم توظيفها في مسيرتهم التعليمية وحياتهم اليومية.

ولاقى المخيم استحساناً كبيراً من المشاركين وأولياء أمورهم، الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي المتميز والأساليب التفاعلية التي قدمها البرنامج، معربين عن شكرهم للدائرة على تنظيم هذه المبادرة الهادفة خلال الإجازة الصيفية.