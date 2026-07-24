الفجيرة في 24 يوليو/ وام / اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام فعاليات الدورة الأولى من البرنامج الصيفي "إعلامي المستقبل"، الذي نظمته خلال الفترة من 13 إلى 24 يوليو الحالي بمدينة الفجيرة للإبداع، ضمن مبادرة "صيف الفجيرة" التي ينظمها مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 40 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، تم اختيارهم وفق معايير محددة من بين 104 متقدمين.

وأكد سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من مبادرة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة "صيف الفجيرة"، وحرص الهيئة على اكتشاف المواهب الإعلامية الواعدة بين طلبة المدارس، وتأهيلها بالمعارف والمهارات التي تمكنها من الإبداع في مختلف مجالات الإعلام.

وأوضح سعادته أن الهيئة تهدف من خلال برنامج "إعلامي المستقبل" إلى إعداد جيل من الكفاءات الإعلامية الوطنية، عبر تزويد المشاركين بالمعارف المتخصصة والتدريب العملي في بيئة إعلامية احترافية، وصقل مواهبهم من خلال التطبيق في مجالات الإذاعة والتلفزيون وصناعة المحتوى، مؤكداً استمرار الهيئة في دعم المواهب الإعلامية الشابة وتوفير فرص التدريب والتطوير لها، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة مستقبل القطاع الإعلامي.

وتضمن الحفل عرض فيلم يوثق أبرز محطات البرنامج، واستعراض 17 مشروعاً إعلامياً نفذها المشاركون بأفكار إبداعية متنوعة، عكست ما حققوه من تطور في مهاراتهم الإعلامية.

وفي ختام الحفل، كرم سعادة ناصر محمد اليماحي، وسعادة سالم الحفيتي مدير مدينة الفجيرة للإبداع، وفاطمة يوسف آل علي مدير إدارة الشؤون الإعلامية ومشرف عام البرنامج، المشاركين وتوزيع شهادات التخرج عليهم، إلى جانب تكريم شركاء البرنامج والمدربين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الدورة الأولى.

وتضمن البرنامج على مدى ثمانية أيام تدريبية عدداً من المحاور المتخصصة، شملت كتابة السكربت وصناعة الأفكار، والسرد القصصي وصناعة المحتوى الرقمي، والتصوير والإضاءة، والمونتاج والإنتاج، والذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومهارات التقديم والعرض النهائي، وذلك بهدف تنمية قدرات المشاركين وتأهيلهم لاستخدام أدوات الإعلام الحديث وصناعة محتوى إبداعي يعكس تطلعات المستقبل.