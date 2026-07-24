الفجيرة في 24 يوليو/ وام / أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع أدنوك البرية وعدد من الشركاء في القطاع الصحي، مبادرة "قلب صحي.. صيف آمن" بهدف تعزيز صحة ورفاهية القوى العاملة خلال فصل الصيف.

ونُفذت المبادرة من خلال مكتب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة، وبالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتضمنت إجراء فحوصات صحية وقائية، بهدف الكشف المبكر عن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إضافة إلى تنظيم جلسات توعوية حول صحة القلب، والتغذية السليمة، وإدارة الإجهاد الحراري، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الرعاية الصحية الوقائية.

وتم تنفيذ حملة ميدانية للترطيب، تم خلالها توزيع المياه الباردة والمشروبات المنعشة على العمال، تأكيداً على أهمية الحفاظ على مستويات الترطيب وحماية الصحة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وتعكس هذه المبادرة التعاون المستمر بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأدنوك البرية في دعم الرعاية الصحية الوقائية، وتعزيز صحة المجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.