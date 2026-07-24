نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يختتم البرنامج الصيفي للشراع الحديث في 30 يوليو

دبي في 24 يوليو/ وام / يختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 30 يوليو الحالي فعاليات البرنامج الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، بعد إجراء الاختبار النهائي للمشاركين في 29 يوليو، حيث يمنح من يستوفي متطلبات التدريب والتقييم شهادة إتمام المستوى الأول في رياضة الشراع الحديث، ضمن جهوده لإعداد جيل جديد من ممارسي هذه الرياضة الأولمبية.

وأوضح النادي أن البرنامج، الذي تقوده كوادر تدريبية إماراتية، يستقطب مشاركين من جنسيات وثقافات متعددة، في تجربة تدريبية تعكس براعة الكفاءات الوطنية في إعداد المواهب وتطوير الرياضات البحرية والأولمبية.

ويستهدف البرنامج، المقام على شاطئ بلغاري في دبي، الأطفال والناشئين من عمر 6 سنوات إلى أقل من 15 عاماً، في إطار حرص النادي على توفير بيئة رياضية وتعليمية متكاملة تتيح لأفراد المجتمع ممارسة رياضة الشراع الحديث، والتعرف إلى إحدى أبرز الرياضات المرتبطة بتاريخ الإمارات وإرثها البحري.

وأكد يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمشرف على البرنامج، أن قيادة مدرب إماراتي لبرنامج يضم مشاركين من جنسيات وثقافات مختلفة تجسد كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة البرامج الرياضية المتخصصة ونقل الخبرات وفق منهج احترافي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات ودبي في تطوير الرياضات البحرية والأولمبية.