دبي في 24 يوليو/ وام / نظمت قرية العائلة في دبي تزامنا مع عام الأسرة ورش توعوية تهدف إلى نشر ثقافة التربية الواعية وتمكين الأسر ومقدمي الرعاية من تبني أساليب تربوية إيجابية تسهم في بناء علاقات أسرية أكثر استقراراً وتعزز الصحة النفسية للأطفال ورفاههم.

وتناولت الورش عددا من المحاور الرئيسية من بينها مفهوم التربية الواعية ومبادئها وفهم الطفل من الداخل وبناء علاقات آمنة مع الأبناء إلى جانب تقديم تطبيقات عملية تساعد المشاركين على توظيف مهارات التربية الواعية في حياتهم اليومية كما ركزت على أهمية بناء العلاقة مع الطفل قبل التعامل مع السلوك وتعزيز الثقة المتبادلة بين الوالدين والأبناء.

وأكدت الدكتورة أمينة بن حماد مدير قرية العائلة أن الاستثمار في وعي الأسر يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومستدام مشيرة إلى أن التربية الواعية لا تقتصر على توجيه سلوك الطفل بل تبدأ بفهم احتياجاته النفسية والعاطفية وبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام.

وقالت إن قرية العائلة تسعى من خلال هذه البرامج التوعوية إلى دعم الأسر وتزويدها بالمعارف والمهارات التي تساعدها على التعامل مع تحديات التربية الحديثة وتعزيز دورها في توفير بيئة أسرية آمنة ومحفزة لنمو الأطفال فالأسرة هي البيئة الأولى التي يتشكل فيها وجدان الطفل وشخصيته وكلما امتلك الوالدان الأدوات المناسبة للتواصل والتربية الإيجابية انعكس ذلك على استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها."