إسطنبول في 24 يوليو/ وام / نظمت مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بجامعة الشارقة، بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والسياسات العالمية بجامعة ابن خلدون في إسطنبول، أول مدرسة صيفية دولية لدراسات الخليج تحت شعار "فهم الخليج: السياسة والاقتصاد والمجتمع"، بمشاركة طلبة جامعات وباحثين شباب من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتطوير الدراسات المتخصصة في شؤون الخليج.

واستمر البرنامج خمسة أيام في مقر جامعة ابن خلدون، وركز على تقديم برنامج أكاديمي مكثف تناول تاريخ منطقة الخليج وسياساتها واقتصادها ومجتمعها، من خلال محاضرات علمية وجلسات حوارية قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء من جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة.

حضر افتتاح المدرسة الصيفية الدكتور آتيلا أركان، مدير جامعة ابن خلدون، والدكتور إسماعيل نعمان تلجي، مدير مركز دراسات الخليج والسياسات العالمية بجامعة ابن خلدون، والدكتور مسعود إدريس، مدير مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بجامعة الشارقة.

وألقى الدكتور مسعود إدريس محاضرة بعنوان "التقاليد والتحولات في المجتمع الخليجي"، استعرض خلالها التطورات التاريخية والثقافية التي أسهمت في تشكيل المجتمعات الخليجية، والتحولات التي شهدتها في العصر الحديث.

كما قدّم الدكتور صالح اللهيبي، من قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة، محاضرة بعنوان "المعرفة والمكتبات والشبكات العلمية في الخليج العربي"، تناول فيها التاريخ الفكري لمنطقة الخليج، ودور مؤسسات المعرفة والمكتبات والشبكات العلمية في دعم الحركة العلمية وتعزيز التبادل الثقافي في المنطقة.

وتضمن البرنامج محاضرات تناولت المجتمع الخليجي، والسياسات الإقليمية والخارجية، والأمن، والاقتصاد السياسي، والتراث الثقافي، والتاريخ الفكري، بما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الدراسات والبحوث في هذه المجالات.

ووفرت المدرسة الصيفية منصة للحوار الأكاديمي بين المشاركين من خلفيات علمية وثقافية متنوعة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون البحثي وتطوير المعرفة في هذا المجال.