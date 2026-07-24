الشارقة في 24 يوليو/ وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز نوعي جديد في مسيرة التحول الرقمي، تمثل في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار شهادات عدم الممانعة "NOC" لتصل إلى ساعتين فقط، بدلاً من 3 أيام عمل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمتعاملين.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تيسير الإجراءات ودعم قطاع الأعمال والمشاريع التطويرية في الإمارة، حيث اعتمدت الهيئة تقنيات حديثة ونظاماً إلكترونياً متطوراً يتيح المعالجة الفورية للطلبات والتدقيق الآلي على البيانات، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية.

وأكد أن هذا التحديث لا يقتصر فقط على سرعة الإنجاز، بل يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في إمارة الشارقة، حيث تُعد شهادة عدم الممانعة ركيزة أساسية لقطاع البنية التحتية.

وأضاف أن الهيئة أتاحت تقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة، مع توفير خاصية تتبع حالة الطلب فورياً، مما يضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع الجمهور.