نيويورك في 24 يوليو/ وام / دعا سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى مضاعفة الجهود الدولية للاستثمار في الطاقة المتجددة وتنمية كفاءتها، معتبرا مسألة تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة بالأمر الهام الذي لم يعد مجرد خيار بيئي، بل ضرورة ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي والغذائي.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به ستيل أمام الفعالية الخاصة التي عقدتها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في نيويورك بعنوان "تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة: تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعاون الدولي".

وأشار ستيل إلى إن الطاقة النظيفة تعني مزيدا من النمو الاقتصادي وفرص العمل والأمن، لافتا إلى أن الصراعات الحالية كشفت هشاشة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بعدما أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وأثرت على مليارات الأشخاص حول العالم.

وأوضح أن الطاقة المتجددة أصبحت أقل تكلفة وأكثر سهولة في الوصول وأسرع في التنفيذ، مؤكدا أن التحول العالمي في الطاقة بات مسارا لا رجعة فيه، وشدد على ضرورة تسريع هذا التحول ليواكب متطلبات العلم وفي إطار من العدالة الكفيل بإستفادة جميع الدول، خاصة تلك التي تعتمد اقتصاداتها على عائدات الوقود الأحفوري كما دعا إلى المضي قدما في التوسع بالطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة بصورة متوازية.

وأشار إلى الإتفاق الذي توصلت إليه الدول خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" والقاضي بمضاعفة كفاءة الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مؤكدا أن التعاون الدولي بهذا الشأن يشكل عنصرا أساسيا لتنفيذ هذه الالتزامات، سواء من خلال الربط الإقليمي لشبكات الكهرباء أو عبر العمل متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة. كما لفت إلى أن الرئاسة المقبلة لمؤتمر المناخ أعلنت هدفا يتمثل في رفع نسبة الاعتماد على الكهرباء إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.

وشدد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن توفير التمويل للدول النامية يمثل شرطا أساسيا لإنجاح التحول في مجال الطاقة وبناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، داعيا إلى الوفاء بالتعهدات الخاصة بزيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أضعاف، وتوفير 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، مع العمل على تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا على المدى الأطول. كما حث بنوك التنمية متعددة الأطراف على توسيع التمويل الميسر والضمانات ودعم إصلاح السياسات وتطوير مشاريع قابلة للاستثمار.

واختتم ستيل بالتأكيد على أن تسريع التحول في مجال الطاقة أصبح جزءا أساسيا من استراتيجيات الأمن القومي للدول، مؤكدا على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود يصب في مصلحة جميع البلدان، ودعا الجميع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تسهم في تحقيق السلام والأمن المستدامين حول العالم.

-نيو-سر-.