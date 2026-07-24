هيئة أبوظبي للدفاع المدني تستعرض حلول الوقاية المبتكرة مع الشركاء الإستراتيجيين

أبوظبي في 24 يوليو / وام / أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الشراكة مع الجهات المعنية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الحماية من الحريق، انطلاقا من تكامل الأدوار والمسؤوليات، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويرتقي بجودة الخدمات، ويحقق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية.

جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الأول لعام 2026، الذي نظمته الهيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي شركات إدارة العقارات، ومقاولي أنظمة الحماية من الحريق، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية بمجال الوقاية والسلامة من الحريق.

ويأتي تنظيم الملتقى، تأكيداً على أهمية التعاون المشترك وترسيخ قنوات التواصل الفعّال، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لأنظمة الحماية من الحريق، وتعزيز ثقافة الامتثال بالمتطلبات والمعايير المعتمدة.

وشهد الملتقى، الذي عُقد في مبنى إدارات الهيئة بمدينة خليفة في أبوظبي، جلسات نقاشية تفاعلية تناولت أبرز التحديات المرتبطة بأعمال الصيانة والتشغيل، وسبل تطوير آليات التنسيق وتوحيد قنوات المتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء.

كما استعرض الملتقى الحلول الذكية لمتابعة عقود صيانة أنظمة الحماية من الحريق، بما في ذلك النظام المطوّر مع شركة G42، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات الداعمة لتطوير منظومة الصيانة والرقابة الذكية.

وأكد الملتقى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من ملاحظات الشركاء، بما يدعم تطوير بيئة عمل قائمة على الشفافية والتكامل والابتكار، ويسهم في تعزيز استمرارية وكفاءة أنظمة الحماية من الحريق.

واختتم الملتقى بتأكيد الهيئة على مواصلة تطوير الشراكات الاستراتيجية، ودعم مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً رائداً عالمياً في مجالات الوقاية والسلامة والحماية المدنية.