تحت رعاية هزاع بن زايد.. "العين للرطب" ينطلق غدا في دورته الأولى

العين في 24 يوليو / وام / تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق غدا السبت، فعاليات الدورة الأولى من "العين للرطب" بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في "الصاروج بارك - العين"، ويستمر حتى 31 يوليو الجاري.

يأتي المهرجان ضمن فعاليات موسم الرطب السنوي، الذي انطلق من محاضر ليوا بالدورة 22 من "ليوا للرطب"، التي اختتمت أمس، لينتقل بمحطته الثانية إلى واحات العين، في إطار احتفاء الهيئة بالإرث الزراعي من خلال شجرة النخيل بوصفها من رموز الهوية الإماراتية.

وأكملت الفرق الفنية والتنظيمية في الهيئة، اللمسات الأخيرة لانطلاق المهرجان، استعداداً لاستقبال المشاركين والزوار بمواقع المسابقات والأجنحة والفعاليات المصاحبة، بما يضمن توفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس المكانة التي تحتلها المهرجانات التراثية في إمارة أبوظبي، وتواكب تطلعات المشاركين والجمهور.

وأكد سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، أن الاستعدادات سارت وفق البرنامج الزمني المعتمد، مشيرا إلى أن جميع فرق العمل بذلت جهودها لإنجاز مختلف التجهيزات، بما يضمن تنظيم مهرجان يليق بمدينة العين ومكانتها الزراعية والتراثية.

وقال إن "العين للرطب" يمثل محطة مهمة من محطات موسم الرطب ضمن جهود الهيئة في المحافظة على الإرث الزراعي المرتبط بالنخلة، وتعزيز حضورها في وجدان المجتمع باعتبارها رمزاً أصيلاً من رموز الهوية الإماراتية، لافتا إلى أن المهرجان يجمع بين المسابقات الزراعية والأنشطة التراثية والترفيهية في إطار يعكس ارتباط الإنسان الإماراتي بأرضه ونخيله وقيمه المتوارثة.

وأضاف أن الدورة الأولى من "العين للرطب" تتضمن مجموعة من الفعاليات التراثية والزراعية، من بينها 19 مسابقة خُصصت لها 245 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايين درهم، تهدف إلى تشجيع المزارعين على الارتقاء بجودة الإنتاج، وإبراز أفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحفيز التنافس الإيجابي بين المزارعين، إلى جانب أسواق وأقسام متنوعة تسلط الضوء على الموروث الزراعي الإماراتي، وتدعم المزارعين والأسر المنتجة.

وأشار المزروعي إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بدقة الإجراءات التنظيمية وآليات التحكيم، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، مؤكداً أن "العين للرطب" سيقدم برنامجاً متكاملاً من الفعاليات، التي تعكس خصوصية مدينة العين وإرثها العريق.

ودعا المزارعين إلى المبادرة بالمشاركة في مسابقات المهرجان، عبر تطبيق الهواتف الذكية "فالك الناموس"، الذي يمثل منصة شاملة لمتابعة الطلبات، والاطلاع على اللوائح والمواعيد، ورصد النتائج أولا بأول، كما حثّهم على الاستفادة من هذه المنصة التي تحتفي بجهودهم وتسهم في إبراز جودة إنتاجهم.

كما دعا أفراد المجتمع وزوار مدينة العين لحضور فعاليات "العين للرطب" والاستمتاع ببرامجه المتنوعة، التي تجمع بين التراث والزراعة والثقافة، وتقدم تجربة تعكس أصالة "دار الزين"، وترسخ مكانة النخلة بوصفها مكوناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات وتراثها.