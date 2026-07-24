8 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالقاهرة

دبي في 24 يوليو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، اختيار 8 لاعبين ولاعبات للمشاركة في البطولة العربية للشباب والناشئين التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد المصري بالقاهرة، من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 دولة ونحو 400 لاعب ولاعبة.

وتتألف القائمة من عبدالرحمن الطاهر، وحمد شعيب، وراشد حسين الحمادي، ومحمد المعيني، وزينب درويش المعمري، وموزة ناصر الشامسي، وعهود عيسى، والريم حسن الحمادي.

وأكد الاتحاد في بيان له، مغادرة البعثة إلى القاهرة الاثنين المقبل، وسيترأسها عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام، وتضم جاسم عبدالرحمن آل علي إدارياً، وآمنة راشد الكتبي إدارية، والمدرب نيكيتا ميسكوفس.

وأكد الحمادي أن المنتخب يخوض منافسات البطولة بعد فترة إعداد مميزة، مستفيدا من توفير جميع عوامل النجاح من الاتحاد للظهور بصورة مشرفة تجسد المكانة المتقدمة للشطرنج الإماراتي، موضحا أن جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار أظهروا مستويات لافتة في البطولات المحلية، والتي أسهمت في رفع جاهزيتهم الفنية، ومنحت الجهاز الفني فرصة تقييمهم واختيار العناصر الأكثر استعداداً.

وأضاف أن المنافسة محطة مهمة ضمن برامج الإعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة للأندية الإماراتية تؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات.