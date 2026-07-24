"صندوق خليفة" و"Hub71" يكرمان مؤسسي شركات ناشئة إماراتيين في الفعالية الأولى لـ "مزن Hub71"

أبوظبي في 24 يوليو / وام / استضاف صندوق خليفة لتطوير المشاريع وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، الفعالية الأولى ليوم العروض التقديمية من برنامج "مزن Hub71" بمشاركة الدفعة الأولى التي ضمّت 17 مؤسِّساً إماراتياً استعرضوا خلالها شركاتهم الناشئة التي تمّ تطويرها عبر البرنامج الممتد لثلاثة أشهر.

ومن خلال دعم روّاد الأعمال في المراحل المبكرة لبناء المشاريع المبتكرة في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الناشئة، يسهم البرنامج في تعزيز مسار الشركات الناشئة المحلية في أبوظبي، بما يدعم النموّ الاقتصادي طويل المدى للإمارة وجهود التنويع الاقتصادي فيها.

ويُنفّذ صندوق خليفة لتطوير المشاريع وHub71 برنامج "مزن Hub71" الذي يوسّع رحلة المؤسسين في Hub71 من خلال توفير نقطة دخول مبكرة لروّاد الأعمال الإماراتيين الطموحين قبل انتقالهم إلى البرامج المخصصة للمراحل اللاحقة.

ومن خلال الدعم المنظّم في مجال بناء المشاريع، والتوجيه المتخصص، وإمكانية الوصول إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، يتمكن المؤسسون من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات أولية قابلة للاختبار، واكتساب المهارات والعلاقات والفرص اللازمة لبناء شركات قابلة للنموّ والتوسّع.

وأُقيم يوم العروض التقديمية لبرنامج "مزن Hub71" في "مزن هب العين"، بحضور مستثمرين وشركاء المنظومة وممثلين عن الجهات الحكومية، حيث استعرض المؤسسون مشاريعهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين من صندوق خليفة وHub71؛ وعقب المنافسة، حصلت أفضل ثلاث شركات ناشئة على باقات دعم عيني تصل قيمتها إلى 100,000 درهم إماراتي لدعم المرحلة التالية من نموّها.

وحصدت Limb، وهي منصة للعلاج الطبيعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح المتابعة عن بُعد وبرامج إعادة تأهيل مخصصة، المركز الأول، تلتها Reach LLM، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية على تحسين ظهورها وأدائها عبر النماذج اللغوية الكبيرة، في المركز الثاني، فيما جاءت Hign Al Khaleej، وهي سوق رقمية لشراء الإبل وبيعها وإقامة المزادات عليها في دول الخليج، في المركز الثالث، وقد حصلت الشركات الثلاث على باقات دعم عيني بقيمة 100,000 درهم و60,000 درهم و40,000 درهم على التوالي.

وأكّد صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن يوم العروض يعكس حجم التقدم الذي أحرزه المؤسسون المشاركون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الجيل الجديد من روّاد الأعمال الإماراتيين، مشيرا إلى أنه يواصل من خلال الشراكة الاستراتيجية معHub71، تمكين المؤسسين الإماراتيين الطموحين منذ المراحل الأولى، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات مستدامة تسهم في دعم النموّ الاقتصادي طويل المدى لإمارة أبوظبي.

وقالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون القيمة المضافة في Hub71: يعكس يوم العروض التقديمية ما يمكن تحقيقه عندما يحظى المؤسسون بالبيئة المناسبة لبناء شركاتهم، وما استطاع هؤلاء المؤسسون الإماراتيون تحقيقه خلال ثلاثة أشهر يؤكد بوضوح أهمية الدعم في المراحل المبكرة، فعندما يحصل المؤسسون منذ البداية على التوجيه المناسب، وشبكات العلاقات، والفرص اللازمة، تتعزز إمكاناتهم بصورة أفضل لبناء شركات تُحدث أثراً مستداماً في أبوظبي وخارجها.

وخلال البرنامج الممتد 12 أسبوعاً، شاركت الدفعة الأولى في 21 فعالية شملت ورش عمل وجلسات حوار وجلسات تدريب على العروض التقديمية، تناولت مختلف مراحل رحلة الشركات الناشئة، بما في ذلك تطوير المنتجات، والتحقق من السوق، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وخطط الدخول إلى السوق، وجمع التمويل، والتفاعل مع المؤسسات؛ وبالاستفادة من خبرات مؤسسات رائدة مثل دائرة الصحة - أبوظبي وVertix Holdings وKraken وCarzaty & Kavak، زوّد البرنامج المؤسسين بالمهارات العملية والرؤى اللازمة لبناء شركاتهم الناشئة واختبارها وتنميتها.

ويمثل يوم العروض التقديمية من برنامج "مزن Hub71" بداية المرحلة التالية للدفعة الأولى من البرنامج، حيث سيواصل المؤسسون الاستفادة من منظومة Hub71 الأوسع التي تضم شبكة من الخبراء والمستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الحكومية، بما يدعمهم في بناء شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من أبوظبي.