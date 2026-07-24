نادي الفجيرة العلمي يختتم مخيمه الصيفي الخامس بعرض 20 مشروعا مبتكرا

الفجيرة في 24 يوليو / وام / اختتم نادي الفجيرة العلمي فعاليات المخيم العلمي الصيفي الخامس، بحضور معالي أحمد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين.

وشهد الحفل الختامي تنظيم معرض استعرض خلاله المشاركون 20 مشروعاً علمياً ابتكروها في مجالات البرمجة والروبوت والطيران والتصنيع، تتويجاً لبرنامج علمي وتطبيقي مكثف استمر أسبوعين.

تضمن الحفل كلمات افتتاحية لسعادة الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، والدكتور أسامة الأسمر، مدير المخيم، إلى جانب عرض مرئي لإنجازات المشاركين.

وأكد الدكتور سيف المعيلي في كلمته أن المشاريع المبتكرة تعكس الاستفادة القصوى من البرنامج، مشددا على أن الاستثمار في عقول الشباب هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل الوطن، وأشار إلى دور النادي في توفير بيئة محفزة ترعى المواهب وتعد كوادر قادرة على الابتكار والمنافسة.

واختتمت الفعاليات بتكريم معالي أحمد محمد اليماحي والجهات الداعمة والشركاء الإستراتيجيين، تقديراً لجهودهم في إنجاح المخيم الذي عزز من مكانة النادي كمنصة رائدة لرعاية الموهوبين ونشر ثقافة العلوم والابتكار في المجتمع.