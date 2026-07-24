أنكالايف وغوسكوف يتصدران نزالات "يو إف سي" في أمسية عالمية غدا بأبوظبي

أبوظبي في 24 يوليو / وام / تحتضن "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس، غدا، منافسات "يو إف سي"، في أقوى نزالات الفنون القتالية المختلطة، ويتصدرها النزال المرتقب في وزن خفيف الثقيل بين بطل "يو إف سي" السابق ماغوميد أنكالايف والمقاتل القوي بوغدان غوسكوف.

ويجمع النزال الرئيسي من 5 جولات، بين مقاتلين يسعيان إلى تحقيق تفوق مؤثر في واحدة من أكثر فئات "يو إف سي" قوة وتنافساً، إذ يعود أنكالايف إلى أبوظبي بهدف تأكيد مكانته بين أبرز المنافسين في وزن خفيف الثقيل، بينما يخوض غوسكوف أكبر اختبار في مسيرته، لتحقيق فوز استثنائي أمام أحد أبرز أسماء الفئة.

وسيشارك غوسكوف في النزال بديلاً عن خليل رونتري جونيور، والذي كان مرشحا لمواجهة أنكالايف قبل أن يضطر إلى الانسحاب من الحدث بسبب الإصابة، كما تتضمن الأمسية مواجهة قوية في وزن الذبابة بين الأسترالي ستيف إرسيغ والأوزبكي رمضان تيميروف.

ويسعى إرسيغ إلى توظيف خبرته ومستواه الفني أمام قوة تيميروف الهجومية، في نزال يحمل أهمية كبيرة لمسيرة المقاتلين في الفئة، بينما تشهد النزالات الرئيسية مواجهة في وزن الوسط بين إسلام دولاتوف وويلينغتون تورمان، إلى جانب نزال مرتقب أيضا بين المقاتلين غير المهزومين ماغوميد زينوكوف وداميان جيبيتسكي في الوزن الخفيف، وأخرى في الوزن الثقيل بين ريزفان كونييف وتايريل فورتشن.

وتتواصل المنافسات بنزال البرازيلي فالتر ووكر والأمريكي توماس بيترسن في الوزن الثقيل، وداستن جاكوبي أمام أوران ساتيبالدييف في وزن خفيف الثقيل، وسام باترسون أمام سانتياغو بونزينيبيو في وزن الوسط، وإسماعيل بونفيم وأكسل سولا في الوزن الخفيف.