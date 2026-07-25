برلين في 25 يوليو /وام/ حذر اتحاد الصناعات الألمانية، من تدهور أوضاع القطاع، مؤكدا أن الصناعة في ألمانيا تفقد نحو 15 ألف وظيفة شهريا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن وقف التراجع الصناعي لا يزال ممكنا إذا تحسنت القدرة التنافسية وتوافرت الظروف المناسبة للاستثمار.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن وضع الصناعة حرج، وإن التراجع التدريجي للصناعة في ألمانيا يمكن وقفه، قائلة: "أنا مقتنعة بأنه إذا أنجزنا واجباتنا، فستكون لدينا مرة أخرى كل الفرص. فالابتكار يحتل بالفعل صدارة أجندة العديد من الشركات".

وأوضحت جونر أن الصناعة تمر بمرحلة تحول جديدة مع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الإنتاج الصناعي يمنح ألمانيا فرصا كبيرة، وقالت: "لدينا جميع الفرص، خاصة في الإنتاج الصناعي. ففيه تنشأ البيانات والعمليات والخبرة

التطبيقية التي لا تمتلكها شركات التكنولوجيا الكبرى، ولهذا السبب تحديدا تسعى إلى الوصول إليها".

وشددت جونر على أن تهيئة الظروف التي تشجع الاستثمارات تمثل العامل الحاسم في إنجاح التحول الصناعي، مشيرة إلى أن ألمانيا فقدت جزءا من قدرتها التنافسية.

ولفتت جونر أيضا إلى صعوبة الأوضاع الدولية، موضحة أن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية والتشوهات في السوق الصينية زادتا من حدة المنافسة، فضلا عن تراكمات السنوات الماضية، معتبرة أن هذا المزيج من العوامل يفرض ضغوطا كبيرة على ألمانيا كموقع صناعي.

ويمثل اتحاد الصناعات الألمانية نحو 100 ألف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، يعمل بها مجتمعة أكثر من ثمانية ملايين موظف وموظفة.

-خلا-