غوتيريش يصل إلى سوريا في أول زيارة منذ توليه منصبه

دمشق في 25 يوليو /وام/ وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مطار دمشق، اليوم السبت، في زيارة إلى سوريا، وصفت بـ "التاريخية".

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الأمين العام لسوريا منذ توليه منصبه في عام 2017، وتأتي بعد 17 عاما من زيارة الأمين العام السابق بان كي مون إلى سوريا عام 2009 ، وفق قناة "الإخبارية" السورية.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الزيارة.

-خلا-