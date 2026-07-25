فقدان قارب على متنه 13 شخصا بينهم 11 سائحا في إندونيسيا

بالو- إندونيسيا في 25 يوليو /وام/ قال مسؤولون في إندونيسيا اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ يبحثون عن قارب سرعة يحمل 11 سائحا أوروبيا وطاقما من فردين فقدوا قبالة خليج في جزيرة سولاويسي.

وقال هيريانتو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في إقليم جورونتالو، إن القارب غادر منطقة تانجونج أونا أونا صباح أمس الجمعة، متجها إلى ميناء ماريسا في إقليم جورونتالو المجاور ولكن لم يصل في الوقت المحدد.

وأبلغ مرشد محلي المكتب عن القارب المفقود الساعة 0340 عصر أمس، ما أدلى إلى انطلاق عملية بحث على الفور.

وأضاف هيريانتو: "أثيرت المخاوف عندما لم يصل قاربهم بحلول العصر. وفورا أطلقنا عملية بحث بعد منتصف الليل ولكن حتى الآن لم نتوصل لأي علامة" على القارب أو الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وقالت السلطات الإندونيسية إن رجلا تشيكيا وآخر بليجيكيا وخمسة هولنديين وثلاثة ألمان وامرأة فرنسية وطاقما إندونيسيا من فردين كانوا على متن القارب.

-خلا-