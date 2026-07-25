عجمان في 25 يوليو /وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، عن إصدار 1407 شهادات إنجاز خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ 1312 شهادة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 7.24%، بما يعكس استمرار النمو في القطاع العمراني بالإمارة، وكفاءة الإجراءات المتبعة لتسريع إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن الزيادة في عدد شهادات الإنجاز الصادرة تعكس النشاط المتواصل الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في إمارة عجمان، مشيرًا إلى أن الدائرة تواصل تطوير منظومة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمباني بما يدعم النمو العمراني ويعزز جودة المشاريع المنفذة.

وأوضح أن إصدار شهادات الإنجاز يخضع لمنظومة متكاملة من الإجراءات الفنية والرقابية، حيث يتم التأكد من استيفاء المباني لاشتراطات الامتثال، والتحقق من تطبيق معايير السلامة والمتطلبات الفنية المعتمدة قبل منح الشهادة، بما يضمن جودة المباني واستدامتها.

وأشار إلى أن الدائرة تعتمد آليات عمل متطورة لتسهيل رحلة المتعامل، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع البناء والتشييد.

وأضاف أن ارتفاع أعداد شهادات الإنجاز الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس استمرار الطلب على المشاريع العمرانية في الإمارة، والثقة بالبيئة الاستثمارية التي توفرها عجمان، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومنظومة تنظيمية تواكب احتياجات النمو الحضري.

وأكد مدير إدارة المباني أن الدائرة تواصل جهودها في تطوير قطاع البناء والارتقاء بمستوى الرقابة على المشاريع، بما يحقق التوازن بين تسريع الإنجاز والمحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة، ويدعم بناء بيئة عمرانية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع.