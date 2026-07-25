طيران شرطة أبوظبي ينظم النسخة الثانية لمبادرة "أجيالنا في الميدان"

أبوظبي في 25 يوليو /وام/ نظمت إدارة طيران شرطة أبوظبي، مبادرة "أجيالنا في الميدان 2" لأبناء المنتسبين، وذلك في إطار مبادرات عام الأسرة، بهدف تعريف الأبناء ببيئة عمل أولياء أمورهم، وإبراز طبيعة المهام التي يؤدونها في خدمة المجتمع، بما يعزز الروابط الأسرية، ويرسخ قيم الانتماء والفخر والاعتزاز بالعمل الشرطي.

وأكد العميد طيار سعيد سالم المرر، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن المبادرة تجسد اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ مفهوم الأسرة كشريك في مسيرة النجاح، من خلال إتاحة الفرصة لأبناء الموظفين للاطلاع عن قرب على طبيعة عمل أولياء أمورهم، والتعرف إلى الجهود التي يبذلونها في أداء واجباتهم الوطنية والإنسانية، بما يعزز لديهم الشعور بالفخر والمسؤولية والانتماء.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الميدانية والتفاعلية، بدأت بحضور التنوير الصباحي مع الطيارين، حيث تعرف المشاركون إلى الاستعدادات اليومية والمهام التشغيلية التي تسبق تنفيذ الطلعات الجوية، كما شملت المبادرة زيارة مستودع الطائرات بدون طيار، والاطلاع على أنواعها واستخداماتها في دعم المهام الأمنية، إلى جانب خوض تجربة عملية على أجهزة الطيران التشبيهي للطائرات بدون طيار، في بيئة تعليمية تفاعلية وآمنة.

واختُتمت المبادرة بزيارة حظيرة الطائرات، حيث اطّلع الأبناء على الطائرات المستخدمة في المهام الجوية، واستمعوا إلى شرح حول تجهيزاتها الفنية وأدوارها في دعم العمليات الأمنية والإنسانية، بما أسهم في إثراء معارفهم وتعزيز تقديرهم للدور الحيوي الذي تؤديه إدارة طيران شرطة أبوظبي في خدمة المجتمع وصون أمنه وسلامته.