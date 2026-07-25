دبي في 25 يوليو / وام / استضافت أكاديمية شرطة دبي الملتقى الختامي الثالث للبلوك تشين، الذي نظمه مركز دبي للبلوك تشين، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والأكاديمية والخبراء وممثلي القطاعين المالي والتقني، في خطوة تعكس أهمية تعزيز الشراكات العلمية، واستشراف مستقبل الاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين.

وناقش المشاركون خلال جلسات الملتقى مستقبل التعليم في الاقتصاد الجديد، وأهمية تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لقيادة المستقبل.

واستعرضت الجلسات مستقبل ترميز الأصول (Tokenization)، ودوره في دعم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب أبرز التحديات التنظيمية والفرص الواعدة التي توفرها تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية، وانعكاساتها على مختلف القطاعات الحيوية.

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 140 مشاركا يُمثلون جهات حكومية وهيئات تنظيمية، وجامعات ومؤسسات تعليمية، وبنوكاً، وشركات استثمار، ومنصات لتداول الأصول الرقمية، ومكاتب قانونية، بما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات في دعم الابتكار واستشراف مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتأتي استضافة الأكاديمية للملتقى في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها منصةً أكاديمية للحوار العلمي وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، بما يدعم بناء القدرات الوطنية، ويواكب التوجهات المستقبلية في المجالات الأمنية والتقنية والاقتصادية.