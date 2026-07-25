سان فرانسيسكو في 25 يوليو / وام / أبرمت شركتا "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، عملاقتا صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، اتفاقيات تبلغ قيمتها الإجمالية 950 مليار دولار، لتزويد كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، وفي مقدمتها "إنفيديا"، برقائق الذاكرة المتطورة.

وجاء الكشف عن هذه العقود الضخمة على لسان كيم يونغ بوم، رئيس ديوان الرئاسة الكورية لشؤون السياسات، خلال تواجده في مدينة سان فرانسيسكو، ضمن الوفد المرافق للرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، الذي أجرى مباحثات إستراتيجية مع قادة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، ومنهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وجينسن هوانغ، رئيس شركة "إنفيديا"، وداريو أمودي، رئيس شركة "أنثروبيك"، وهوك تان، رئيس شركة "برودكوم".

وشملت الاتفاقيات المبرمة خطة تعاون تمتد لخمس سنوات، تورد بموجبها "إس كيه هاينكس" رقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار لشركات أميركية أبرزها "إنفيديا"، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليار دولار بين "سامسونغ إلكترونيكس" و"برودكوم"، لتقديم خدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي وتوريد الرقائق المتطورة خلال الفترة ذاتها، وهو ما رسخ التفاؤل بآفاق الاقتصاد الكوري.

-خلا-