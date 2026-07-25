مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حادث مروري بسوريا

دمشق في 25 يوليو / وام / لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم، إثر حادث سير مروع نجم عن اصطدام حافلة ركاب في المنطقة الواقعة بين مدينتي السخنة وتدمر على طريق دمشق - دير الزور.

وأكد مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور نجيب النعسان، أن حصيلة ضحايا الحادث المأساوي بلغت حتى الآن 35 حالة وفاة و30 إصابة، وسط استمرار جهود الاستجابة الطارئة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارة الدفاع سارعت إلى إرسال عدد من الحوامات للمشاركة في عمليات الإخلاء الطبي ونقل المصابين والضحايا بشكل عاجل إلى مستشفى حمص العسكري.

وبينت وزارة الداخلية السورية، في بيان عبر منصاتها الرسمية، أن فرق الإسعاف والجهات المختصة تواجدت فورا في موقع الحادث، حيث تواصل مهامها المكثفة لنقل المصابين لتلقي العلاج وإجلاء الضحايا.

-خلا-